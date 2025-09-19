“Η Γάζα καίγεται και ο κόσμος παρακολουθεί” - Οξύνεται η ανθρωπιστική κρίση

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέες απειλές την Παρασκευή (19/09) για περαιτέρω κλιμάκωση με «άνευ προηγουμένου βία»στην πόλη της Γάζας, με στόχο την εξόντωση της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η στρατιωτική επιχείρηση με κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών», η οποία διανύει την τέταρτη ημέρα της, εντείνεται, με χερσαίες επιθέσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς που ωθούν χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη Γάζα και να κατευθυνθούν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 480.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου. Όπως αναφέρει ο Guardian, οι εκτοπισμένοι δεν βρίσκουν καταφύγιο, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται αδιάκοπα, χωρίς να φαίνεται καμία ελπίδα για προσωρινή ανακούφιση.

Ανθρωπιστική κρίση

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα συνεχώς επιδεινώνεται, με τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να καταφεύγουν στις λεγόμενες «ανθρωπιστικές ζώνες» στο Νότο της Λωρίδας, χωρίς επαρκή υποδομές και βασικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την UNICEF, οι οικογένειες αναγκάζονται να περπατούν για ώρες προκειμένου να βρουν πόσιμο νερό, ενώ οι συνθήκες υγιεινής είναι ελλιπείς, με τα παιδιά να υποφέρουν από ασθένειες και πείνα. Η έλλειψη τροφής και φαρμάκων εντείνει τον πόνο και την απόγνωση των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πουθενά να πάνε για βοήθεια. Οι περισσότεροι εκτοπισμένοι αναγκάζονται να κοιμούνται υπό άθλιες συνθήκες σε κοντινές σκηνές που είναι στοιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη, χωρίς καμία δυνατότητα ιδιωτικότητας.

Ο Khalil al-Daqran, εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Μαρτύρων στην κεντρική Γάζα, λέει ότι η πολιτική της πείνας που εφαρμόζει το Ισραήλ συνεχίζεται «με τα παιδιά να πεθαίνουν πρώτα», καθώς και οι έγκυες γυναίκες και οι ηλικιωμένοι.

Μιλώντας στο Al Jazeera , είπε ότι η κατάσταση είναι «πολύ τραγική», ειδικά μετά την εντατικοποίηση των επιθέσεων των ισραηλινών δυνάμεων που ανάγκασαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. «Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δεν έχουν τροφή, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει την κρίση», είπε ο εκπρόσωπος. «Η Γάζα καίγεται και ο κόσμος παρακολουθεί».

Σύμφωνα με αναφορές, δύο παιδιά σκοτώθηκαν κι αρκετά άλλα τραυματίστηκαν σε δύο ισραηλινές επιθέσεις σε σκηνές της ζώνης, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια. «Ζούμε σε τόσο σκληρές συνθήκες που ούτε ένα ζώο δεν θα μπορούσε να επιβιώσει», λέει η Σίλβια αλ-Σουράφι, η μητέρα των δύο παιδιών, η οποία αναγκάστηκε να καταφύγει στο νότιο τμήμα της Γάζας αυτή την εβδομάδα. «Νομίζαμε ότι αυτές οι ανθρωπιστικές ζώνες για τις οποίες μιλούσαν θα είχαν νερό και σκηνές. Αναγκαστήκαμε να υπακούσουμε για να σώσουμε τις ζωές μας, αλλά καταλήξαμε να ζούμε στο δρόμο». «Είναι τόσο άδικο», προσθέτει πικρά η μητέρα των δύο παιδιών.

Το Al Jazeera αναφέρει ότι τουλάχιστον 49 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τις ισραηλινές επιθέσεις που στόχευσαν τις σκηνές στην ανθρωπιστική ζώνη του αλ-Μαουάσι. Οι επιθέσεις αυτές, παρά τις διαβεβαιώσεις για την προστασία των εκτοπισμένων, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η περιοχή αυτή είναι γεμάτη με εκτοπισμένα άτομα που δεν έχουν άλλο μέρος να καταφύγουν, ενώ οι υποδομές για την παροχή ιατρικής βοήθειας είναι σε κατάσταση κατάρρευσης. Η ασφάλεια των αμάχων τίθεται σε κίνδυνο, και οι ζωές τους βρίσκονται σε συνεχές αδιέξοδο.

«Οι οικογένειες φεύγουν από μια κόλαση για να καταλήξουν σε μια άλλη», λέει η Τέσα Ίνγκραμ της Unicef στο BBC, τονίζοντας το τραύμα και το καθημερινό άγχος για τα παιδιά.

«Οι οικογένειες με τις οποίες μιλάω μου λένε ότι οι ασθένειες εξαπλώνονται μεταξύ των παιδιών τους, που είναι συνεχώς άρρωστα και πεινασμένα», συνεχίζει από το αλ-Μαουάσι.

«Οι περισσότεροι μου λένε ότι τρώνε ένα γεύμα την ημέρα, το οποίο συνήθως προέρχεται από μια κοινοτική κουζίνα. Είναι ρύζι ή φακές. Οι γονείς λένε ότι συχνά παραλείπουν να φάνε μέρος αυτού του γεύματος, ώστε να μπορούν να φάνε τα παιδιά τους. Ακούω ότι οι άνθρωποι περπατούν για ώρες για να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό».

“Άνευ προηγουμένου βία”

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

«Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν με πρωτοφανή δύναμη εναντίον της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων» ανέφερε και πρόσθεσε ότι η μόνη δυνατή διαδρομή προς τα νότια ήταν μέσω της οδού Αλ-Ρασίντ και προέτρεψε τους κατοίκους να «αδράξουν αυτή την ευκαιρία και να ενωθούν με τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της πόλης που έχουν μετακινηθεί νότια στην ανθρωπιστική περιοχή».

Περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας εν αναμονή αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών κατά της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα (19/09) ότι «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο ΟΗΕ υπολόγισε τον πληθυσμό εκεί σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.