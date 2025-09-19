«Περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός, εν αναμονή εντατικοποίησης των βομβαρδισμών και των συγκρούσεων με τη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του στρατού, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των εκτοπισμένων, ενώ ο ΟΗΕ είχε υπολογίσει τον πληθυσμό της πόλης σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.

Στο μεταξύ, σαράντα δυο πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flotilla, τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, αναχώρησαν το πρωί της Παρασκευής από την ευρύτερη περιοχή των Συρακουσών, στην Σικελία. «Ξεκινήσαμε, αυτή την φορά δεν πρόκειται να σταματήσουμε», δήλωσε η εκπρόσωπος της αποστολής, Μαρία Έλενα Ντέλια.

Στα πλοιάρια επιβαίνει και σειρά Ιταλών βουλευτών και γερουσιαστών. «Χρησιμοποιούμε ιστιοφόρα, τα οποία δεν είναι πολύ μεγάλα, αλλά διαθέτουν έμπειρους καπετάνιους. Ο άνεμος είναι αρκετά ισχυρός- το μελετέμι και το γκρέκάλε- και το ταξίδι μας θα διαρκέσει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Διαθέτουμε, όμως, ισχυρή βούληση» δήλωσε ο γερουσιαστής του κινήματος Πέντε Αστέρων Μάρκο Κροάτι, λίγο πριν επιβιβαστεί στο πλοιάριο «Μοργκάνα».