Νέα «ασπίδα» για ανήλικους: Τα μέτρα που φέρνει το TikTok

Το TikTok συμφώνησε να βελτιώσει τα μέτρα για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τον ιστότοπο και την εφαρμογή, μετά από έρευνα που διεξήχθη στον Καναδά και διαπίστωσε ότι τα μέτρα που είχε λάβει για να αποκλείσει τα παιδιά και να προστατεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα ήταν ανεπαρκή.

Η κοινή έρευνα για το TikTok από τον Καναδό επίτροπο προστασίας προσωπικών δεδομένων Philippe Dufresne και τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων στις επαρχίες του Κεμπέκ, της Βρετανικής Κολομβίας και της Αλμπέρτα, διαπίστωσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά του Καναδά είχαν πρόσβαση στο TikTok κάθε χρόνο, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δηλώνει ότι η πλατφόρμα της δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 13 ετών, σύμφωνα με το Reuters.

Το ΤikTok συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το TikTok συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά τους δεδομένα.

Το TikTok συλλέγει τεράστιες ποσότητες προσωπικών πληροφοριών για τους χρήστες του, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να στοχεύουν το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που βλέπουν οι χρήστες, κάτι που μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις, ιδίως στους νέους, δήλωσε ο Kαναδός επίτροπος σε συνέντευξη Τύπου όπου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας.

Το TikTok συμφώνησε να ενισχύσει τις μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας, ώστε να αποτρέψει την πρόσβαση ανηλίκων χρηστών στην πλατφόρμα, και να βελτιώσει την επικοινωνία της, ώστε οι χρήστες, ιδίως οι νεότεροι, να κατανοούν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους.

Αυστηρότεροι περιορισμοί χρήσης

Ο Καναδάς εντάσσεται στις κυβερνήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές από όλο τον κόσμο που έχουν θέσει υπό εξέταση και στενή παρακολουθηση το TikTok, λόγω ανησυχιών ότι η Κίνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για να συλλέξει δεδομένα χρηστών ή να προωθήσει τα συμφέροντά της.

Οι δύο μεγαλύτεροι θεσμοί χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απαγορεύσει το TikTok από τα τηλέφωνα του προσωπικού, ενώ η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε τον Δεκέμβριο ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να χρησιμοποιούν την εφαρμογή σε συσκευές που ανήκουν στην κυβέρνηση.