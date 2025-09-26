Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του»

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μίλησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που -παράλληλα- έστησε σόου με μεγάφωνα στη Γάζα.

Η ομιλία του στην 80ή Συνέλευση του ΟΗΕ ξεκίνησε με δεκάδες αντιπροσώπους να τον αποδοκιμάζουν και να αποχωρούν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας αλλά και άλλους να χειροκροτούν.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και παρουσίασε έναν χάρτη -κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική του στις ομιλίες του στον ΟΗΕ- ο οποίος απεικόνιζε τον “τρομοκρατικό άξονα του Ιράν”.

Ισχυρίστηκε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή.

“Σφυροκοπήσαμε τους Χούθι, καταστρέψαμε τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, τις δυνάμεις του Άσαντ στη Συρία αλλά πάνω από όλα συντρίψαμε το πυραυλικό σύστημα του Ιράν”, σημείωσε.

“Αλλά πρέπει να παραμείνουμε σκληροί. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το Ιράν να ξαναχτίσει το πυραυλικό του σύστημα. Γι αυτό το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε” διεμήνυσε.

Ο Νετανιάχου απευθύνθηκε, στη συνέχεια στους ομήρους στη Γάζα, από τα ηχεία που φρόντισε να τοποθετηθούν εκεί. “Δεν σας έχουμε ξεχάσει ούτε στιγμή. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω”, είπε.

Ακολούθως, απευθύνθηκε στη Χαμάς, ζητώντας να απελευθερώσει τους ομήρους και να εγκαταλείψει τα όπλα. Λίγο νωρίτερα, κάλεσε τους αντιπροσώπους να σκανάρουν το QR code στην κονκάρδα του και να δουν “τι έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου”.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Ντόναλντ Τραμπ για την “τολμηρή και αποφασιστική δράση του”, τονίζοντας ότι και είνοι δυο τους τηρήσαν την υπόσχεση να αποτρέψουν το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Οργή για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Ο Νετανιάχου κατήγγειλε την απόφαση αρκετών ηγετών να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, χαρακτηρίζοντάς την “αισχρή” και ισχυριζόμενος ότι αυτό “ενθαρρύνει την τρομοκρατία εναντίον των Εβραίων και των απανταχού αθώων ανθρώπων”.

Σε σκληρούς τόνους, έστειλε μήνυμα στους ηγέτες που προχώρησαν στην αναγνώριση: “Το μήνυμα που στείλατε αυτήν την εβδομάδα είναι επικίνδυνο και έχει συνέπειες”.

“Ηγέτες που μας καταδικάζουν δημόσια, μας ευχαριστούν πίσω από κλειστές πόρτες”

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι πολλοί ηγέτες, αν και δημόσια τον κατακρίνουν, πίσω από κλειστές πόρτες τον ευχαριστούν. Επεσήμανε ότι αυτοί οι ηγέτες αναγνωρίζουν την αξία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν αποτρέψει επανειλημμένα απειλές κατά των χωρών τους.

Αρνήθηκε ότι το Ισραήλ ηθελημένα οδηγεί σε λιμοκτονία τους κατοίκους της Γάζας και απέρριψε τις κατηγορέις για γενοκτονία, δήθεν διερωτώμενος “αν μια χώρα που διαπράττει γενοκτονία παρακαλά τον πληθυσμό της να φύγει. “Οι Ναζί ζήτησαν από τους Εβραίους να φύγουν;” είπε προκλητικά.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, εμφάνισε και ένα πλακάτ με την ερώτηση “Ποιος φωνάζει θάνατο στην Αμερική;” με πιθανές απαντήσεις το Ιράν, τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι και σημείωσε ως σωστή την επιλογή “ε) όλα τα παραπάνω”.