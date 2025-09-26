Καρυστιανού, Ρούτσι, Τηλκερίδης: Αίτημα στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για την εκταφή των παιδιών τους

Τη συνδρομή του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησαν τρεις συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη -η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και ο Άγγελος Τηλκερίδης- προκειμένου να προχωρήσει η εκταφή των παιδιών τους.

Στην αναφορά τους υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία εκταφής και λήψης δειγμάτων παρουσία αρμόδιου ιατροδικαστή είναι σύντομη και δεν θα καθυστερήσει τη δίκη. Παράλληλα, τονίζουν ότι η εκταφή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση πλήρους διερεύνησης των αιτίων του θανάτου των παιδιών τους.

Στην αναφορά τους επικαλούνται τη διεθνή πρακτική με παραδείγματα όπου αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί με την παρέμβαση διεθνών οργανισμών. Οι γονείς ζητάνε την εκταφή της σορού των παιδιών τους με στόχο την αποκάλυψη της αιτίας του θανάτου. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου.

Όπως σημειώνουν, το αίτημά τους στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, όπως το δικαίωμα των οικογενειών να γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά και στην υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν αξιόπιστη και αποτελεσματική διερεύνηση όταν υπάρχουν θάνατοι ή εξαφανίσεις κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με την προσφυγή τους προς τον Ύπατο Αρμοστή, οι συγγενείς ζητούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα τα ίδια πρότυπα που διεθνώς θεωρούνται αναγκαία για τη δικαίωση των θυμάτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των οικογενειών τους.