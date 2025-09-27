Τραγωδία με 10χρονο παιδί στην Ηγουμενίτσα: Συγκλονίζει η οδηγός- «Ο μικρός πετάχτηκε, δεν πρόλαβα να αντιδράσω»

Σε κατάσταση σοκ και με έντονη συναισθηματική φόρτιση μεταφέρθηκε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας η οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 10χρονο Μάξιμο στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο ανήλικος προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, μπροστά στα μάτια των γονιών του. Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν να την ηρεμήσουν.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.