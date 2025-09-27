Τραγωδία με 10χρονο παιδί στην Ηγουμενίτσα: Συγκλονίζει η οδηγός- «Ο μικρός πετάχτηκε, δεν πρόλαβα να αντιδράσω»

Τι αναφέρει η οδηγός του αυτοκινήτου
Σε κατάσταση σοκ και με έντονη συναισθηματική φόρτιση μεταφέρθηκε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας η οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 10χρονο Μάξιμο στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο ανήλικος προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, μπροστά στα μάτια των γονιών του. Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν να την ηρεμήσουν.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Όταν τη ρώτησαν, πώς έγινε το τροχαίο είπε:
«Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω το παιδί έφυγε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση και ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».
Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να γίνει έκθεση αυτοψίας, να ελεγχθεί προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και να πάρουν καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η οδηγός φαίνεται πως δεν έτρεχε και δεν κρατούσε κινητό στα χέρια της.
