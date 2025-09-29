Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Βρήκαν τον άνδρα που πυροβόλησε άσκοπα με κυνηγετικό όπλο

Πάτρα: Βρήκαν τον άνδρα που πυροβόλησε ά...

Οι αστυνομικοί είχαν περισυλλέξει και κατασχέσει από τον τόπο του περιστατικού επτά κάλυκες.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ημεδαπού άνδρα και
σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων – άσκοποι πυροβολισμοί.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στις 25-9-2025 το μεσημέρι στην Πάτρα ο κατηγορούμενος προέβη με κυνηγετικό όπλο σε άσκοπους πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί είχαν
περισυλλέξει και κατασχέσει από τον τόπο του περιστατικού επτά κάλυκες.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Επιτέθηκαν σε 15χρονο- Δικογραφία για 4 αγνώστους ανήλικους

Τραγωδία στην Άνδρο - Νεκρός εντοπίστηκε 54χρονος υποβρύχιος αλιέας

Πάτρα: Βαθύτατη θλίψη για τον θάνατο του Ντίνου Βγενόπουλου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πυροβολισμοί Αστυνομία

Ειδήσεις