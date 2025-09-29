Πάτρα: Βρήκαν τον άνδρα που πυροβόλησε άσκοπα με κυνηγετικό όπλο

Οι αστυνομικοί είχαν περισυλλέξει και κατασχέσει από τον τόπο του περιστατικού επτά κάλυκες.
Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ημεδαπού άνδρα και
σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων – άσκοποι πυροβολισμοί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στις 25-9-2025 το μεσημέρι στην Πάτρα ο κατηγορούμενος προέβη με κυνηγετικό όπλο σε άσκοπους πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί είχαν
