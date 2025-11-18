Back to Top
Τέμπη
Τζόκερ κλήρωση 2990: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου η κλήρωση Τζόκερ.

Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Κυριακή (αριθμός κλήρωσης 2990), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 30, 40, 3, 1, 21 και Τζόκερ ο αριθμός 2.

