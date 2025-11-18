Back to Top
Τροχαίο ατύχημα με ΙΧ στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων: Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο Ι.Χ. οχημάτων σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα της Ερημίτσας.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ευτυχώς ελαφρά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ η κυκλοφορία στην εθνική οδό διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων δρόμων.

