Βορίζια: Οι καταθέσεις που οδήγησαν στην προσαγωγή του αδελφού της γυναίκας που σκοτώθηκε

Δύο καταθέσεις σχετικά με τις κινήσεις του 58χρονου πατέρα των Φραγκιαδάκηδων, ο οποίος παραδόθηκε σήμερα (18/11) το πρωί στις Αρχές και φέρεται να είχε «πρωταγωνιστικό» ρόλο στο μακελειό στα Βορίζια, είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η πρώτη κατάθεση προέρχεται από τη μητέρα του Φανούρη Καργάκη, ενώ η δεύτερη από έναν συγγενή της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, στην κατάθεσή της η 59χρονη μητέρα του Καργάκη, τοποθετεί τον 58χρονο στο σημείο των πυροβολισμών λέγοντας πως ήταν ένας από τους άνδρες που άνοιξαν πυρ κατά του γιου της, ενώ ένας 33χρονος κατέθεσε ότι είδε τον 58χρονο πατέρα να παίρνει το ένα από τα δύο όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό.

«Μου σκότωσαν το κοπέλι»

Σε ερώτηση αστυνομικού για το ποιους είδε να πυροβολούν τον 39χρονου η 59χρονη μητέρα απάντησε:

«Όλοι οι Φραγκιαδάκηδες, τα τέσσερα αδέρφια (σ.σ. τα κατονόμασε) και ο πατέρας (σ.σ. τον κατονόμασε). Μαζί τους ήταν και ένας ξάδερφός τους (σ.σ. τον κατονόμασε). Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν. Θέλω όλοι τους να τιμωρηθούνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαδρομή δύο όπλων και η εμπλοκή του 58χρονου

Στην κατάθεση του 33χρονου συγγενή φαίνεται η διαδρομή δύο εκ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα. Όπως αναφέρει, λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς είδε δίπλα από ένα αυτοκίνητα δύο όπλα.

«…Είδα στο πλαϊνό μίας κούρσας (που δεν ξέρω ποιανού ήτανε) η οποία ήταν στο σπίτι της γιαγιάς μου κοντά, να έχουν αφημένα ένα καλάσνικοφ και ένα μονόκανο. Με το που τα είδα τα πήρα και το ένα μονόκανο το πέταξα σε ένα καμπινεδάκι, σε ένα παλιό σπίτι, δίπλα από το σπίτι της γιαγιάς μου ενώ πριν την πετάξω την άνοιξα και έβγαλα από μέσα ένα φυσίγγιο το οποίο πέταξα μέσα στη λεκάνη που είχε εκεί. Το καλάσνικοφ το πέταξα παρακάτω στα σκουπίδια. Ο λόγος που το πέταξα εκεί ήταν για να μην τα ξαναβρούν και αρχίζουν να παίζουν πάλι αυτοί που παίξανε. Τα όπλα δεν ξέρω ποιανού ήτανε».

Ο 33χρονος συνεχίζει λέγοντας πως όταν ήρθε η αστυνομία όλοι άρχισαν να φεύγουν από τον χώρο.

«Ύστερα ήρθε ένας και είπε ότι έρχεται η αστυνομία στο χωριό και αρχίσανε να φεύγουν όλοι όπως και εγώ που πήγα κι έκατσα στο σπίτι μου. Στο φευγιό βέβαια όπως έφευγε ο …. (κατονομάζει τον πατέρα) με τον γιο του, περάσανε από τον κάδο που είχα πεταμένο το καλάσνικοφ και είδα ότι σταματήσανε και το πήραν μαζί τους.

Το πρωί (σ.σ 2/11) ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου και με βρήκανε εκεί όπου και τους είπα όλα αυτά που σας είπα και εδώ, δείχνοντάς τους παράλληλα και το σημείο όπου είχα πετάξει το μονόκανο το οποίο και το πήρανε μετά».

Ο 58χρονος ελέγχεται για την απόκρυψη των όπλων του μακελειού - Αρνείται κάθε εμπλοκή

«Από τη μελέτη της δικογραφίας που μέχρι πρότινος είχε συλλεγεί δεν υφίστατο ψιχίο ενοχής σε βάρος του. Αποδεδειγμένα δε να σας πω ότι με βάση κατάθεση αστυνομικού, ο άνθρωπος αυτός, κατά τον χρόνο που ελάμβαναν χώρο τα γεγονότα βρισκόταν στο Α.Τ. Φαιστού για να καταγγείλει την αξιόποινη πράξη που είχε τελεστεί σε βάρος του γιού του», δήλωσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 58χρονος αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις που τον εμπλέκουν με την περισυλλογή και απόκρυψη του οπλισμού.

Δείτε το βίντεο