ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αιγιάλεια: 75χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του- Άφησε σημείωμα

Ο άνδρας βρέθηκε από οικείους του σε κτήμα

Σοκ στην τοπική κοινωνία ενός χωριου της Αιγιάλειας μετά την αυτοκτονία ενός 75χρονου άνδρα.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης (18 Νοεμβρίου 2025), όταν ο άνδρας βρέθηκε από οικείους του σε κτήμα κρεμασμένος από ελαιόδεντρο με σχοινί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του Α.Τ. Αιγιάλειας. Κατά την αυτοψία, εντοπίστηκε ιδιόχειρο σημείωμα του 75χρονου, στο οποίο φέρεται να ανέφερε τους λόγους που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα.

 

Αιγιάλεια Αυτοκτονία

