Σπάτα Δυτικής Αχαΐας: Οι συγγενείς του 25χρονου έκρυψαν τη μοιραία γουρούνα σε στάνη- Το σημείο υπέδειξε ο πατέρας του 3χρονου

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας μετά τον τραγικό θάνατο ενός 3χρονου παιδιού, το οποίο σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με «γουρούνα», μαζί με τον 25χρονο θείο του.

Αρχικά υπήρχαν μαρτυρίες που έκαναν λόγο για πτώση του παιδιού από μπαλκόνι στο σπίτι τους, μετά από ζάλη του θείου, ωστόσο η έρευνα κατέδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από το δυστύχημα με το όχημα που οδηγούσε ο 25χρονος.

Η «γουρούνα» γλίστρησε και έπεσε στο κενό και το παιδάκι «έφυγε» από τη ζωή, και ο θείος καλείται να απολογηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως όλα δείχνουν, ο μικρός ήταν ανήσυχος, ο θείος για να τον ηρεμήσει τον πήρε βόλτα με τη «γουρούνα» που λάτρευε, αλλά το κακό δεν άργησε να γίνει. Θείος και ανιψιός βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφόρα.

Μάλιστα, υπήρχαν πληροφορίες πως η πρώτη κλήση που έγινε στο ΕΚΑΒ ήταν για τροχαίο. Αυτό που μετέφεραν ήταν ότι την ίδια κιόλας ημέρα συγγενείς φρόντισαν να εξαφανίσουν τη γουρούνα από το σπίτι».