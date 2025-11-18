Σπάτα Δυτικής Αχαΐας: Οι συγγενείς του 25χρονου έκρυψαν τη μοιραία γουρούνα σε στάνη- Το σημείο υπέδειξε ο πατέρας του 3χρονου

Ο 25χρονος θείος δεν είχε άδεια για το όχημα
Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας μετά τον τραγικό θάνατο ενός 3χρονου παιδιού, το οποίο σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με «γουρούνα», μαζί με τον 25χρονο θείο του.
Αρχικά υπήρχαν μαρτυρίες που έκαναν λόγο για πτώση του παιδιού από μπαλκόνι στο σπίτι τους, μετά από ζάλη του θείου, ωστόσο η έρευνα κατέδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από το δυστύχημα με το όχημα που οδηγούσε ο 25χρονος.
Η «γουρούνα» γλίστρησε και έπεσε στο κενό και το παιδάκι «έφυγε» από τη ζωή, και ο θείος καλείται να απολογηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Όπως όλα δείχνουν, ο μικρός ήταν ανήσυχος, ο θείος για να τον ηρεμήσει τον πήρε βόλτα με τη «γουρούνα» που λάτρευε, αλλά το κακό δεν άργησε να γίνει. Θείος και ανιψιός βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφόρα.
Μάλιστα, υπήρχαν πληροφορίες πως η πρώτη κλήση που έγινε στο ΕΚΑΒ ήταν για τροχαίο. Αυτό που μετέφεραν ήταν ότι την ίδια κιόλας ημέρα συγγενείς φρόντισαν να εξαφανίσουν τη γουρούνα από το σπίτι».
Δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό υπάρχει στάνη της οικογένειας. Εκεί την μετέφεραν και την είχαν μέχρι και σήμερα, που ο 25χρονος ομολόγησε την αλήθεια. Η «γουρούνα» βρέθηκε και κατασχέθηκε, ενώ, όπως αποκαλύφθηκε, ο 25χρονος θείος δεν είχε άδεια για το όχημα.
Ο θείος κατέθεσε επίσης ότι η «γουρούνα» ανήκει στον πατέρα του μικρού Ανδρέα και ότι η οικογένεια απέκρυψε τις συνθήκες του δυστυχήματος επειδή βρισκόταν σε σύγχυση και φοβήθηκαν μην υπάρξουν κι άλλες συνέπειες.
Μετά την κατάθεση του 25χρονου, αστυνομικοί πήραν κατάθεση και από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος επιβεβαίωσε τις συνθήκες και υπέδειξε στους αστυνομικούς πού βρίσκεται η γουρούνα με την οποία έγινε η μοιραία βόλτα. Μέχρι στιγμής η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
