Πάτρα: Ποια περιοχή της Πάτρας θα μείνει χωρίς νερό για μια εβδομάδα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΠ στην περιοχή της Ελεκίστρας.

Οι εργασίες, που ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστούν έως και την Παρασκευή 19 του μήνα.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, η ΔΕΥΑΠ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιούνται καθημερινές διακοπές υδροδότησης από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, επηρεάζοντας τους κατοίκους της περιοχής της Ελεκίστρας.

Η αρμόδια υπηρεσία επισημαίνει ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε ο χρόνος χωρίς νερό να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό, ενώ απευθύνει σύσταση στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση νερού τις συγκεκριμένες ώρες και να περιορίζουν την κατανάλωση στα απολύτως απαραίτητα.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει στην καλύτερη και πιο αξιόπιστη υδροδότηση της περιοχής στο άμεσο μέλλον.