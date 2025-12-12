Πάτρα: Καταγγελία για κακοποίηση νηπίων με ειδικές ανάγκες- «Χτύπαγε τα παιδιά»

Μια νηπιαγωγός στην Πάτρα κατηγορείται ότι κακοποιούσε νήπια με ειδικές ανάγκες, χτυπώντας τα και φωνάζοντάς τους, ενώ σχετικό βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 17 Απριλίου 2025, έπειτα από καταγγελία μιας νεαρής νηπιαγωγού που πραγματοποιούσε πρακτική άσκηση. Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι παρατήρησε τη συνάδελφό της να κινείται απότομα προς τα παιδιά, θέτοντάς τα σε κίνδυνο, να τα χτυπά και να τα προσβάλλει λεκτικά όταν δεν υπάκουαν.

«Παρατήρησα ότι η συγκεκριμένη παιδαγωγός έπιασε ένα νήπιο από τον αυχένα με δύναμη για να το εξαναγκάσει να παρακολουθήσει ένα βίντεο στον υπολογιστή», ανέφερε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, εξήγησε: «Καθώς τάιζε ένα νήπιο με ειδικές ανάγκες, επειδή σταμάτησε να ανοίγει το στόμα του, το τράβηξε από το αυτί και το τάιζε τόσο γρήγορα που η διαδικασία γινόταν επικίνδυνη. Το παιδί έκλαιγε και ήταν ψυχολογικά αναστατωμένο».

Δείτε το βίντεο που δείχνει τη νηπιαγωγό να κακοποιεί τα παιδιά με ειδικές ανάγκες: