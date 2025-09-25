Δικογραφία για 28χρονο που έστειλε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

Στην ταυτοποίηση και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός 28χρονου για απειλητικά μηνύματα σε βάρος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε μετά από διαβίβαση των μηνυμάτων από τον κ. Μαρινάκη τον περασμένο Φεβρουάριο, που σύμφωνα με πληροφορίες, περιείχαν απειλές κατά του ίδιου του κ. Μαρινάκη αλλά και της οικογένειάς του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω πολιτικού προσώπου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.