Πάτρα: Το περίπτερο στο Αρχαίο Ωδείο, έγινε... ανάμνηση- Το σημείωμα αποχαιρετισμού από τον περιπτερά- ΦΩΤΟ

Μετά από δεκαετίες παρουσίας μπροστά από το Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο, στην οδό Γερμανού, έριξε τελικά ρολά το περίπτερο του κ. Βασίλη Ζέρβα.
Η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που ζητούσε την απομάκρυνσή του για λόγους αισθητικής εφαρμόστηκε χωρίς περιθώρια αναβολής.
Ωστόσο, η ιστορία είχε και μια θετική κατάληξη. Με τη μεσολάβηση του Δήμου, βρέθηκε νέα θέση για τη μεταφορά του περιπτέρου στα Ψηλαλωνια. Ο κ. Ζέρβας θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του εκεί, ελπίζοντας να διατηρήσει τους παλιούς πελάτες του και να αποκτήσει καινούργιους.
"Αγαπημένοι μου φίλοι.
Μετά από 15 χρόνια φυσικής παρουσίας του περίπτερου σε αυτή την θέση και 12 χρόνια δικής μου παρουσίας, ήρθε η ώρα να πεσουν οι τίτλοι τέλους. Μετά από απαίτηση και εντολή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δυστυχώς η θέση αυτή καταργείται και το περίπτερο θα πρέπει να απομακρυνθεί για την καλύτερη προβολή του μνημείου και επειδή η αισθητική του δεν συνάδει με τον υπόλοιπες αρχαιολογικό χώρο και θα ενοχλεί την διάβαση των εκατοντάδων επισκεπτών να εισέρχονται σ' αυτά. Εμείς θα συνεχίσουμε να τα λέμε από τα Ψηλαλώνια (έξω από το ABBEY)
Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από τα βάθη της ψυχής μου για όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίξατε. Ελπίζω από την πλευρά μου κι εγώ να σας εξυπηρέτησα με τον καλύτερο δυνατό".
