Πάτρα: Το περίπτερο στο Αρχαίο Ωδείο, έγινε... ανάμνηση- Το σημείωμα αποχαιρετισμού από τον περιπτερά- ΦΩΤΟ

Μετά από δεκαετίες παρουσίας μπροστά από το Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο, στην οδό Γερμανού, έριξε τελικά ρολά το περίπτερο του κ. Βασίλη Ζέρβα.

Η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που ζητούσε την απομάκρυνσή του για λόγους αισθητικής εφαρμόστηκε χωρίς περιθώρια αναβολής.

Ωστόσο, η ιστορία είχε και μια θετική κατάληξη. Με τη μεσολάβηση του Δήμου, βρέθηκε νέα θέση για τη μεταφορά του περιπτέρου στα Ψηλαλωνια. Ο κ. Ζέρβας θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του εκεί, ελπίζοντας να διατηρήσει τους παλιούς πελάτες του και να αποκτήσει καινούργιους.





