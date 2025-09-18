Πάτρα: Και, ξαφνικά, το Αρχαίο Ωδείο, πήρε φως! Τι λέει η Α. Κουμούση για τις εικόνες που έκαναν τον γύρο των social

Με ιδιαίτερα θετικά σχόλια υποδέχθηκαν οι Πατρινοί τον νέο φωτισμό του Αρχαίου Ωδείου, μετά το δοκιμαστικό άναμμα, που πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Τετάρτης.

Το μνημείο, φωτισμένο πλέον με τρόπο που αναδεικνύει κάθε του λεπτομέρεια, προσέφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα σε όσους βρέθηκαν στην περιοχή, αλλά και σε όσους είδαν τις εικόνες μέσω των social media.

Οι αναρτήσεις των πολιτών με φωτογραφίες κατέκλυσαν το διαδίκτυο, αποτυπώνοντας την πολιτιστική ταυτότητα του Αρχαίου Ωδείου της Πάτρας, όχι μόνο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος απέκτησε μια νέα όψη. «Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό και η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία παράδοσής του», δήλωσε στο thebest.gr η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση.

Η νέα φωτιστική μελέτη είχε στόχο να αναδείξει τον χαρακτήρα του μνημείου, ενισχύοντας την εμπειρία των επισκεπτών που θα το απολαμβάνουν κατά τις βραδινές ώρες.

«Το βράδυ της Τετάρτης, έγινε το δοκιμαστικό άναμμα όλων των φωτιστικών σωμάτων προκειμένου να δούμε εάν λειτουργούν ή εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα ακολουθήσει η ρύθμισή τους, από εξειδικευμένο άτομο, επί τριήμερο, νυχτερινές ώρες, στον αρχιτεκτονικό φωτισμό και θα ρυθμιστεί κάθε ένα φως ξεχωριστά για να μην υπάρχει θάμβωση. Αυτό θα γίνει να μην πέφτουν τα φώτα στα μάτια των επισκεπτών αλλά ταυτόχρονα να φθάνει ο φωτισμός μέχρι επάνω για να αναδεικνύεται το μνημείο. Θα γίνει γεωμετρική ρύθμιση κάθε ενός φωτιστικού. Επίσης, οι φωτισμοί θα ομαδοποιηθούν δηλαδή θα μπορούμε να ανάψουμε, ξεχωριστά τα φώτα για την ανάδειξη του μνημείου, που θα είναι ανοικτά κάθε βράδυ. Ξεχωριστά του μεγάλους προβολείς, τους λειτουργικούς και ξεχωριστά τα φωτιστικά των διαδρομών» εξηγεί.