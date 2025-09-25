Γέφυρες Ζωής: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και Ολυμπία Οδός ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή (25 Σεπτεμβρίου), το Πανεπιστήμιο Πατρών, με τη στήριξη της Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει τη διοργάνωση μιας μεγάλης κοινωνικής και περιβαλλοντικής εκστρατείας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Tύπου που πραγματοποιήθηκε στις 25.9.25 στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην οποία συμμετείχαν: ο Πρύτανης κ. Χρήστος Μπούρας, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελένη Αλμπάνη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. κ. Παναγιώτης Παπανικόλας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου κ. Πάνος Λούκας, ο εκπρόσωπος της φοιτητικής εθελοντικής ομάδας ΕΘΕΞΙΣ κ. Θάνος Γεωργακόπουλος και ο εκπρόσωπος της φοιτητικής εθελοντικής ομάδας ΦΛΕΒΑ ΖΩΗΣ κ. Σταμάτης Μαρουλίδης.

Η εκστρατεία συνδέει δύο πράξεις ζωής: την εθελοντική αιμοδοσία και τη φύτευση δέντρων. Κάθε αιμοδότης θα συνδέεται με τη φύτευση ενός νέου δέντρου, ώστε η πράξη της προσφοράς να αποκτά διπλή διάσταση: δίνει ζωή σε έναν συνάνθρωπο και ταυτόχρονα ζωή στον πλανήτη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι φοιτητές και οι αιμοδότες θα έχουν την ευκαιρία να «υιοθετήσουν» τα δέντρα, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα τους. Η πρωτοβουλία αυτή θα ξεκινήσει στον χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ θα επεκταθεί και σε πρόσφατα καμένες περιοχές της Πάτρας, που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Με αυτόν τον τρόπο, η δράση αποκτά ακόμη πιο έντονο συμβολισμό: η αλληλεγγύη γίνεται πράξη τόσο προς τον άνθρωπο όσο και προς τη φύση, με στόχο την αποκατάσταση, την αναγέννηση και την ελπίδα.

Σε συνεργασία με τις φοιτητικές εθελοντικές ομάδες Έθεξις και Φλέβα Ζωής, το Πανεπιστήμιο Πατρών δίνει το παράδειγμα ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στους τοίχους των αιθουσών αλλά γίνεται βίωμα μέσα από πράξεις ουσιαστικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η δράση αυτή είναι ένα κάλεσμα σε όλους μας: να ενώσουμε δυνάμεις για έναν κόσμο όπου η φροντίδα για τον άνθρωπο και η προστασία του περιβάλλοντος συμπορεύονται.

Κύριοι Στόχοι της Δράσης:

-Ενίσχυση του πράσινου αποτυπώματος του Πανεπιστημίου Πατρών

-Ενεργοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας, ειδικά των πρωτοετών φοιτητών/τριών, ώστε να κατανοήσουν την ανάγκη και τη σημασία του να δράσουν για την προστασία του περιβάλλοντος

-Δημιουργία επίσημου συνδέσμου μεταξύ δωρεάς αίματος και φύτευσης δέντρων μέσω της πρωτοβουλίας «Γίνε Πράσινος Αιμοδότης»