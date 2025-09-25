Συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν: «Θα μιλήσουμε για F-35»

Συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε στον Λευκό Οίκο με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν χειραψία, καθώς κατευθύνθηκαν προς το Οβάλ Γραφείο. Οι δύο άνδρες έχουν πλέον εισέλθει στο κτίριο για να ξεκινήσουν τη συνάντησή τους, ενώ η τουρκική αντιπροσωπεία αρχίζει να καταφθάνει.

Ερντογάν: Θα συζητήσουμε για F16 και F35

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν οι ΗΠΑ θα πουλήσουν στην Τουρκία τα F-35 που επιθυμεί, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι «αυτό θα το μάθουμε».

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι έχει μεγάλο σεβασμό προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Είπε ότι «θα θέσουμε επί τάπητος όλα τα μεγάλα ζητήματα για τις διμερείς μας σχέσεις».

«Θα κάνουμε πρόσθετες αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες. Θα συζητήσουμε τόσο για τα F16 όσα και για τα F35», πρόσθεσε.

Τραμπ: Σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ έκανε έκκληση προς τον Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, λέγοντας ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει «εκατομμύρια ζωές».

«Και για ποιο λόγο; Είναι ντροπή», λέει ο Τραμπ. Λέει ότι «είναι κρίμα» αυτό που κάνει η Ρωσία και ότι ο Πούτιν «πρέπει να σταματήσει».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ δηλώνει ότι αυτός και ο Ερντογάν θα πραγματοποιήσουν συζητήσεις και «θα συνάψουν μερικές εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες για τις δύο χώρες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι είναι «χαρά» του να φιλοξενεί τον Τούρκο ομόλογό του. «Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει νοθευμένες εκλογές», λέει ο Τραμπ. Λέει ότι θα συζητήσουν για το εμπόριο και τα στρατιωτικά αεροσκάφη, και προσθέτει ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις εδώ και πολύ καιρό.

Τραμπ: Ενδέχεται να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τα F35

Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ αν θα «ανατρέψει» τις «ηλίθιες αποφάσεις», όπως τις αποκάλεσε, της κυβέρνησης Μπάιντεν να μην πουλήσει πυραύλους Patriot στην Τουρκία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Θα το συζητήσουμε».

«Ξέρω ότι θέλει τα F-35 και τα θέλει εδώ και καιρό, και το συζητάμε πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι θα καταφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει», λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν, αναφερόμενος στα αεροσκάφη F35 και F16. «Χρειάζεται ορισμένα πράγματα και εγώ χρειάζομαι ορισμένα πράγματα», συνεχίζει ο πρόεδρος, «και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ρωτάται πότε οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας και απαντά ότι θα γίνει «σχεδόν αμέσως», αν η σημερινή συνάντηση είναι επιτυχής.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η κυβέρνησή του επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία, απαγορεύοντας στη χώρα να αγοράσει τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-35, μετά την απόκτηση ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας.

Επίσης, αναφέρει ότι «θα συζητήσουν» για τους δασμούς αργότερα σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι οι τουρκικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ υπόκεινται επί του παρόντος στον ενιαίο δασμολογικό συντελεστή 15% που η κυβέρνηση Τραμπ έχει εφαρμόσει στις περισσότερες χώρες.

«Είμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία για τη Γάζα», είπε ο Τραμπ

Ένας δημοσιογράφος ρωτάει τώρα αν ο Τραμπ συμφωνεί με τον Ερντογάν σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

«Λοιπόν, δεν γνωρίζω τη στάση του, δεν μπορώ να σας πω τίποτα γι’ αυτό», απαντά ο Τραμπ, αλλά προσθέτει ότι είχε μια «εξαιρετική συνάντηση» με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία», λέει, προσθέτοντας ότι «πρέπει να φέρει πίσω τους ομήρους».

Τραμπ: «Η Τουρκία θα μπορούσε να βοηθήσει να φέρει τον Ζελένσκι και τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Απαντώντας στην ερώτηση, ο Τραμπ λέει ότι ο Τούρκος ηγέτης «χαίρει μεγάλου σεβασμού και από τους δύο» και θα μπορούσε να ασκήσει «μεγάλη επιρροή» αν το ήθελε, αν και αυτή τη στιγμή είναι «πολύ ουδέτερος».

«Γνωρίζει τον Πούτιν όπως τον γνωρίζω εγώ», προσθέτει, επαναλαμβάνοντας μια συχνά αναφερόμενη δήλωση ότι έχει επιλύσει αρκετούς πολέμους, αλλά ότι «πίστευε ότι αυτός θα ήταν από τους ευκολότερους να επιλυθούν».

Η Ρωσία έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια και δεν έχει κερδίσει «ουσιαστικά καμία γη», συνεχίζει: «Νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει, πραγματικά το πιστεύω».

Ο Τραμπ και ο Ερντογάν έχουν πλέον ολοκληρώσει την απάντηση στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αλλά μείνετε μαζί μας καθώς συνεχίζουμε να σας μεταφέρουμε μερικές βασικές φράσεις από τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο.