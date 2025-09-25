Πάρις Ρούπος: Η πρώτη δήλωση μετά τον σάλο και την απόλυση -«Σκέφτομαι να κινηθώ νομικά»

Την πρώτη του δήλωση έκανε ο κωμικός Πάρις Ρούπος μετά τον σάλο που προκλήθηκε για όσα είπε σε παράστασή του και επέφερε την απόλυσή του από την Pizza Fan, κατ' απαίτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά του πρώην βουλευτή, αναφέροντας επίσης πως συλλέγει υλικό σε βάρος του.

"Ναι, σκέφτομαι να κινηθώ νομικά εναντίον του Μπογδάνου. Προς το παρόν συλλέγω υλικό. Λαμβάνω πολλά σχόλια και μηνύματα στα δικά μου social απειλητικά, υβριστικά..." απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

"Διαστρέβλωσαν ένα αστείο"

Για τα αστεία που είπε για την ελληνική σημαία, του Ναζί και τον Τσάρλι Κερκ, σχολίασε:

"Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο, που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία, δεν έλεγα κάτι για τη σημαία, έλεγα γι' αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν, ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα.

Ο κόσμος αντέδρασε με γέλιο και χειροκροτήματα. Χθες έκανε ο Μπογδάνος βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς -και προς την εταιρεία και προς εμένα και προς τους πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων.

Αισθάνομαι οργή και εκνευρισμό, είναι τρομακτικό. Όχι μόνο προς εμένα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε για πολιτικές πεποιθήσεις ή απλά για ένα κωμικό σκετς. Κάτι σατιρικό τέλος πάντων".



