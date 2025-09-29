Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30/9 και την Τετάρτη 1/10/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΣΑΗ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Τρίτη 30-9-2025 & ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αφροξυλιάς Ναυπάκτου.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (χήρα) ΑΘ. ΣΟΥΡΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/9/2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΝΙΚΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΠΕΓΚΥ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------------
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΝΤΙΝΟ) ΑΓ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 70)
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10: 30 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΣΤΙΣ 4:30 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΖΩΗ ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ
1. ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
2. ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ- ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΣΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
