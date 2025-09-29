Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30/9 και την Τετάρτη 1/10/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΓΕΩΡΓ. ΣΑΗ
 
ΕΤΩΝ  84 

Κηδεύουμε την Τρίτη 30-9-2025  & ώρα  10.30 π.μ. από  τον Ιερό  Ναό Αγίου Ανδρέα Αφροξυλιάς Ναυπάκτου.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (χήρα) ΑΘ. ΣΟΥΡΛΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/9/2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΝΙΚΗ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΠΕΓΚΥ.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

---------------------

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΝΤΙΝΟ) ΑΓ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 70)

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10: 30 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΣΤΙΣ 4:30 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΖΩΗ ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ                            

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ

1. ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

2. ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ- ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 

ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΣΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Ν. Αχαΐας: Συμμετέχει στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χ. Μπονάνος στο Film Industry Event στην Αχάια Κλάους

Ψείρες: Ένα κόλπο που θα εμποδίσει την επιστροφή τους στα μαλλιά του παιδιού σας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Βανταράκης Γραφείο Τελετών Λύρας Τσανταρλιώτης

Info