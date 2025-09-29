Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Ν. Αχαΐας: Συμμετέχει στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Με κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην Πανελλαδική Απεργία της 1ης Οκτωβρίου, συνδικαλιστικοί φορείς και εργατικά σωματεία απευθύνονται στους εργαζόμενους, καλώντας τους να υψώσουν φωνή αντίστασης ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες τα πράγματα είναι καθαρά, οι αντιλαϊκές αντεργατικές πολιτικές συνεχίζονται και θα συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση από τα αφεντικά των κυβερνήσεων, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τώρα την πολεμική οικονομία που για αυτή βρίσκουν δισεκατομμύρια. Θα συνεχίζονται αν δεν τους βάλουμε φραγμό.

Ο θυμός, η αγανάκτηση που δίκαια μας διακατέχει, να εκφρασθεί τώρα με την μαζικότερη συμμετοχή μας στους επικείμενους αγώνες από κοινού με το εργατικό κίνημα, με τα παιδιά και τα εγγόνια μας που τους επιφυλάσσουν χειρότερη ζωή με 13ώρη εργασία, αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Δηλαδή δουλειά μέχρι τα βαθειά γεράματα.

Να μην τους το επιτρέψουμε.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Π. ΣΤΙΣ 10:30 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ