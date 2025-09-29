Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Ν. Αχαΐας: Συμμετέχει στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Ν. Αχαΐας: Συ...

Η ανακοίνωση

Με κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην Πανελλαδική Απεργία της 1ης Οκτωβρίου, συνδικαλιστικοί φορείς και εργατικά σωματεία απευθύνονται στους εργαζόμενους, καλώντας τους να υψώσουν φωνή αντίστασης ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες τα πράγματα είναι καθαρά, οι αντιλαϊκές αντεργατικές πολιτικές συνεχίζονται και θα συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση από τα αφεντικά των κυβερνήσεων, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τώρα την πολεμική οικονομία που για αυτή βρίσκουν δισεκατομμύρια. Θα συνεχίζονται αν δεν τους βάλουμε φραγμό.

Ο θυμός, η αγανάκτηση που δίκαια μας διακατέχει, να εκφρασθεί τώρα με την μαζικότερη συμμετοχή μας στους επικείμενους αγώνες από κοινού με το εργατικό κίνημα, με τα παιδιά και τα εγγόνια μας που τους επιφυλάσσουν χειρότερη ζωή με 13ώρη εργασία, αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Δηλαδή δουλειά μέχρι τα βαθειά γεράματα.

Να μην τους το επιτρέψουμε.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Π. ΣΤΙΣ 10:30 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ειδήσεις Τώρα

Δείτε τα Πόθεν Έσχες του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη

Καιρός: Βροχές μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα – Κακοκαιρία τύπου «Π» θα χτυπήσει τη χώρα

Πάτρα: Βρήκαν τον άνδρα που πυροβόλησε άσκοπα με κυνηγετικό όπλο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Πάτρας Απεργία Συνταξιούχοι

Ειδήσεις