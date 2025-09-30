Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, στο κεντρικό τμήμα της χώρας

Σεισμική δόνηση 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε αργά την Τρίτη (στις 21:59 τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα) τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία το επίκεντρο είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά από την πόλη Καλάπε, που είναι περίπου στο κέντρο του αρχιπελάγους