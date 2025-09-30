Back to Top
Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, στο κεντρικό τμήμα της χώρας

Πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε αργά την Τρίτη (στις 21:59 τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα) τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία το επίκεντρο είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά από την πόλη Καλάπε, που είναι περίπου στο κέντρο του αρχιπελάγους

Το εστιακό βάθος είναι στα 10 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.

