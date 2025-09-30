Γέφυρες Ζωής: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή (25 Σεπτεμβρίου), το Πανεπιστήμιο Πατρών, με τη στήριξη της Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει τη διοργάνωση μιας μεγάλης κοινωνικής και περιβαλλοντικής εκστρατείας.

Η εκστρατεία συνδέει δύο πράξεις ζωής: την εθελοντική αιμοδοσία και τη φύτευση δέντρων. Κάθε αιμοδότης θα συνδέεται με τη φύτευση ενός νέου δέντρου, ώστε η πράξη της προσφοράς να αποκτά διπλή διάσταση: δίνει ζωή σε έναν συνάνθρωπο και ταυτόχρονα ζωή στον πλανήτη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι φοιτητές και οι αιμοδότες θα έχουν την ευκαιρία να «υιοθετήσουν» τα δέντρα, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα τους. Η πρωτοβουλία αυτή θα ξεκινήσει στον χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ θα επεκταθεί και σε πρόσφατα καμένες περιοχές της Πάτρας, που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Με αυτόν τον τρόπο, η δράση αποκτά ακόμη πιο έντονο συμβολισμό: η αλληλεγγύη γίνεται πράξη τόσο προς τον άνθρωπο όσο και προς τη φύση, με στόχο την αποκατάσταση, την αναγέννηση και την ελπίδα.

Σε συνεργασία με τις φοιτητικές εθελοντικές ομάδες Έθεξις και Φλέβα Ζωής, το Πανεπιστήμιο Πατρών δίνει το παράδειγμα ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στους τοίχους των αιθουσών αλλά γίνεται βίωμα μέσα από πράξεις ουσιαστικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η δράση αυτή είναι ένα κάλεσμα σε όλους μας: να ενώσουμε δυνάμεις για έναν κόσμο όπου η φροντίδα για τον άνθρωπο και η προστασία του περιβάλλοντος

συμπορεύονται.

Κύριοι Στόχοι της Δράσης:

Ενίσχυση του πράσινου αποτυπώματος του Πανεπιστημίου Πατρών

Ενεργοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας, ειδικά των πρωτοετών φοιτητών/τριών, ώστε να κατανοήσουν την ανάγκη και τη σημασία του να δράσουν για την προστασία του περιβάλλοντος

Δημιουργία επίσημου συνδέσμου μεταξύ δωρεάς αίματος και φύτευσης δέντρων μέσω της πρωτοβουλίας «Γίνε Πράσινος Αιμοδότης»

Βασικά Σημεία και Δράσεις:

-Δενδροφύτευση και «Υιοθεσία» Δέντρων

-Φύτευση ανθεκτικών μεσογειακών ειδών φυτών εντός των ορίων της πανεπιστημιούπολης, παρακολουθώντας τη βιοποικιλότητα της περιοχής

-Δενδροφύτευση στις περιοχές της Πάτρας που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στο πλαίσιο της ανανέωσης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος

-Οι φοιτητές και οι αιμοδότες θα έχουν την ευκαιρία να «υιοθετήσουν» δέντρα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη φροντίδα τους στο μέλλον

Εθελοντική Αιμοδοσία με Περιβαλλοντική Ανταπόδοση

-Κάθε αιμοδότης θα συνδεθεί με τη φύτευση ενός δέντρου, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας αιμοδοσίας.

-Σε συνεργασία με τη «Φλέβα Ζωής» κάθε αιμοδότης θα αποκτά ένα προσωπικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

-Ονομασία και σήμανση της περιοχής φύτευσης δέντρων ως σημείο αναφοράς για την πανεπιστημιακή κοινότητα και ως σύμβολο της συλλογικής προσπάθειάς τους.

Συμμετοχή και Δικτύωση

-Ενεργός συμμετοχή των φοιτητικών συλλόγων, εθελοντικών ομάδων, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας

-Προώθηση της δράσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών «Welcome to UP» και άλλων εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου

-Στρατηγική συνεργασία με τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., οι οποίες συμμετέχουν ενεργά σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Διαχρονικότητα και Επαναληψιμότητα

-Η δράση θα επαναλαμβάνεται τακτικά, κάθε φορά που θα διοργανώνεται αιμοδοσία, εδραιώνοντας μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ κοινωνικής ευθύνης και προστασίας του περιβάλλοντος

Ενισχύοντας ένα Βιώσιμο και Πράσινο Πανεπιστήμιο

Με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, εθελοντικών ομάδων και των εταιρειών Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., η πρωτοβουλία αυτή του Πανεπιστημίου Πατρών αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης ακαδημαϊκής κοινότητας και στη δημιουργία ενός βιώσιμου και φιλικού campus για τις επόμενες γενιές.

Διοργάνωση:

Πανεπιστήμιο Πατρών | Εθελοντική Ομάδα Περιβαλλοντικής Δράσης «Έθεξις» | Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας «Φλέβα Ζωής» | Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου |ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος)

Ημερομηνία δράσης:

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025