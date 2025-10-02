Καλάβρυτα: Τα ονόματα θυμάτων των Τεμπών σε δρόμους της πόλης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων προχωρά στην ονοματοδοσία οδών προς τιμήν δύο Καλαβρυτινής καταγωγής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, του Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους και της Αναστασίας Παπαγγελή.

Ο Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών, πατέρας ενός παιδιού και υπάλληλος του ΟΣΕ, έχασε τη ζωή του στην τραγωδία, ενώ η 19χρονη φοιτήτρια Αναστασία Παπαγγελή καταγόταν από τα Λυκούρια Κλειτορίας.

Χθες, στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγγενείς των θυμάτων από τους Πετσάκους παρευρέθηκαν για να υποστηρίξουν το αίτημα. Η επιλογή των οδών στις αντίστοιχες κοινότητες θα γίνει από τα τοπικά συμβούλια, ενώ ο Δήμαρχος Αθανάσιος Παπαδόπουλος τόνισε ότι ο φάκελος θα προωθηθεί άμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την τελική έγκριση.

Το θέμα συζητήθηκε κατεπειγόντως και εγκρίθηκε χθες με πρόταση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Τζόβολου, επισημαίνοντας την αναγκαία τιμή στη μνήμη των δύο νέων Καλαβρυτινής καταγωγής.