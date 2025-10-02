Back to Top
Πάτρα: Σε επιφυλακή ο δήμος για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ο Δήμος Πατρέων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί – Σε επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στην Πάτρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου έως και τις νυχτερινές ώρες της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου.

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα τόσο πριν την εκδήλωση των φαινομένων, όσο και κατά τη διάρκειά τους.

Προληπτικά μέτρα πριν την κακοκαιρία:
Έλεγχος φρεατίων και αποφυγή φραγών με φύλλα ή σκουπίδια.
Βεβαίωση ότι οι υδρορροές λειτουργούν σωστά.
Περιορισμός στις απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις.
Κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων:
Αποφυγή μετακινήσεων και ασφαλής σφράγιση πόρτων/παραθύρων.
Άμεση απομάκρυνση από υπόγειους χώρους σε περίπτωση κινδύνου.
Μη διάσχιση χειμάρρων πεζή ή με όχημα.
Αν το όχημα ακινητοποιηθεί και κινδυνεύει να παρασυρθεί, εγκατάλειψή του άμεσα.
Αποφυγή περιοχών με κατολισθήσεις ή έντονα φαινόμενα.
Σε ετοιμότητα ο Δήμος Πατρέων
Οι υπηρεσίες του Δήμου θα βρίσκονται σε 24ωρη επιχειρησιακή επιφυλακή, με προσωπικό διαθέσιμο για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί. Ο Δήμος υπενθυμίζει στους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ειδικά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199 ή 112
Αστυνομία: 100
Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: www.civilprotection.gr

 

