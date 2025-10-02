Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών στηρίζει την πρόταση του Πανεπιστημίου για επιδότηση των φοιτητικών εισιτηρίων

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά φέρνει μαζί της και την αναζωπύρωση της συζήτησης για το κόστος διαβίωσης και μετακίνησης των φοιτητών στην Πάτρα.

Ενώ πολλές προτάσεις κατατίθενται δημόσια, συχνά παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, χωρίς να ακολουθούνται από ουσιαστικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών προχωρά σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και εκφράζει τη στήριξή του στην πρόταση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστου Μπούρα, για επιδότηση των φοιτητικών εισιτηρίων από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η ανακοίνωση του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας

«Κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο, επανέρχεται η συζήτηση για το κόστος διαβίωσης και μετακίνησης των φοιτητών στην Πάτρα. Δυστυχώς, οι περισσότερες τοποθετήσεις παραμένουν σε επίπεδο προτάσεων, χωρίς να γίνεται το αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίησή τους.

Οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, αφουγκραζόμενες τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, έχουν ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις για τη διευκόλυνση των μετακινήσεών τους. Παρά τις συνεχείς αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και λειτουργίας, έχουμε καταφέρει να συγκρατήσουμε την τιμή του εισιτηρίου, ενώ παράλληλα διαθέτουμε μειωμένες τιμές σε κάρτες απεριόριστων διαδρομών τρίμηνης διάρκειας.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνούμε πλήρως με τη δημόσια πρόταση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστου Μπούρα, για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από τον Δήμο Πατρέων ή/και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αποτελέσει σημαντική στήριξη για τους φοιτητές και καλούμε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε σχετικές πρωτοβουλίες.

Οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών θα συνεχίσουν να υπηρετούν με συνέπεια το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας ποιοτικές και οικονομικά προσιτές μετακινήσεις για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και την πόλη μας».