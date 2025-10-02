Βασίλης Παϊτέρης μέσα από τη ΓΑΔΑ για την σύλληψή του: «Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο»

«Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου», είπε ο τραγουδιστής μεταξύ άλλων.

Ο γνωστός τραγουδιστής εξήγησε πως συνελήφθη το περασμένο Σάββατο μετά από έλεγχο. Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται εδώ και 3 ημέρες στη ΓΑΔΑ, με τον Σταύρο Μπαλάσκα να αναφέρει πως λόγω της ηλικίας του δεν κρατείται σε κελί αλλά σε γραφείο στον 7ο όροφο.

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποκάλυψη πως συνελήφθη για χρέη στο δημόσιο που αγγίζουν τα 800.000 ευρώ, έκανε το πρωί της Τετάρτης (02.10.2025) ο Βασίλης Παϊτέρης στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα», εξήγησε ο τραγουδιστής.

Όπως αποκάλυψε και το δημοσίευμα της Espressο σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως.

Ο Βασίλης Παϊτέρης είναι σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Αν και φαίνεται πως είχε γίνει ρύθμιση των χρεών, ο τραγουδιστής έφτασε στο σημείο που δεν μπορούσε να πληρώνει κάθε μήνα τη δόση των 8.000 ευρώ και έτσι, στο σήμερα, βγήκε ένταλμα σύλληψης και αναμένεται να δρομολογηθεί η φυλάκισή του στις Φυλακές Λάρισας.

«Είχε τεράστια θέματα υγείας, δεν μπορούσε να πληρώσει»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο δικηγόρος του Βασίλη Παϊτέρη, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

Ο συνήγορος εξήγησε πως το χρέος των 850.000 ευρώ έφτασε μετά από υπερκοστολόιγηση και τόκους ενώ ξεκαθάρισε πως ο τραγουδιστής έφτασε στο σημείο να μην πληρώσει τις δόσεις του καθώς είχε προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον τραγουδιστή εκτός φυλακής.