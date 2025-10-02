Φαίη Σκορδά: Η συγκίνηση για τον σκύλο της

Μεγάλη αδυναμία έχει η Φαίη Σκορδά στον μεγαλόσωμο σκύλο της.

Η παρουσιάστρια του Mega, εδώ και μερικές μέρες, όπως μας μετέφεραν, περνάει μια από τις πιο δύσκολες προσωπικές της δοκιμασίες, και προσπαθεί με κόπο να συνέλθει, επειδή ο αγαπημένος της Μίκυ –ράτσας χάσκι – αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται, γεμίζοντας με αγωνία την καθημερινότητά της.

