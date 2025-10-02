Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Φαίη Σκορδά: Η συγκίνηση για τον σκύλο της

Φαίη Σκορδά: Η συγκίνηση για τον σκύλο της

Το αγαπημένο της τετράποδο αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας

Μεγάλη αδυναμία έχει η Φαίη Σκορδά στον μεγαλόσωμο σκύλο της.

Η παρουσιάστρια του Mega, εδώ και μερικές μέρες, όπως μας μετέφεραν, περνάει μια από τις πιο δύσκολες προσωπικές της δοκιμασίες, και προσπαθεί με κόπο να συνέλθει, επειδή ο αγαπημένος της Μίκυ –ράτσας χάσκι – αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται, γεμίζοντας με αγωνία την καθημερινότητά της.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Μπορεί εγώ να μην είμαι μαζί του πια, αλλά ο πατέρας του παιδιού μου υπάρχει

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για τον γάμο του με μοντέλο από τη Νορβηγία

Σήμερα η μεγάλη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φαίη Σκορδά

Spotlight