Σήμερα η μεγάλη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη εμφάνιση του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Αθήνα έχει ξεκινήσει, ωστόσο οι έντονες βροχοπτώσεις που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι απειλούν να «σκιάσουν» τη λαμπρότερη συναυλία του φθινοπώρου.

Ο Βρετανός σταρ της ποπ αναμένεται να ανέβει απόψε στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου Σταδίου, στο πρώτο του live στον ιστορικό χώρο, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Παρότι η σκηνή είναι καλυμμένη και εξασφαλίζει προστασία για τον ίδιο και τους μουσικούς του, το κοινό θα παρακολουθήσει το live εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.

Ήδη, σε διαδικτυακές κοινότητες, οι θαυμαστές προτρέπουν ο ένας τον άλλον να εμφανιστούν με αδιάβροχα και ομπρέλες, με αρκετούς να τονίζουν ότι ακόμη και υπό βροχή, η εμπειρία θα μείνει αξέχαστη. Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι ανησυχίες, καθώς σε περίπτωση έντονης καταιγίδας η συναυλία ενδέχεται να εξελιχθεί σε δοκιμασία για τους θεατές.

Η διοργανώτρια εταιρεία Detox Events ξεκαθαρίζει σε ανακοίνωσή της ότι «η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά». Παράλληλα, υπογραμμίζει πως αν οι καιρικές συνθήκες καταστούν απαγορευτικές, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της, των social media και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.





