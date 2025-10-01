Η εξομολόγηση Μαρκουλάκη για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη: «Η ζωή έρχεται και σου δίνει γροθιές»

Μιλώντας για τις συνεργασίες του στην υποκριτική αλλά και για την μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη, έδωσε συνέντευξη ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Με αφορμή την σειρα «Δικαστής» στην οποία πρωταγωνιστεί, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ότι έχουν υπάρξει φορές που έχει αδικήσει ανθρώπους στη ζωή του:

«Έχω αδικήσει ανθρώπους στη ζωή μου... δεν γίνεται να μην το κάνεις αυτό. Καμιά φορά ζητάω περισσότερα από τους ανθρώπους απ' ότι μπορούν εκείνοι να δώσουν. Και ενώ εγώ θέλω να τους ανοιχτώ, αυτό που κάνω, τους κλείνει»

«Γενικά όμως είμαι δίκαιος και οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον τρόπο που τους φέρομαι και γιατί τους φέρομαι έτσι. Από παιδί θα έλεγα την γνώμη μου, ακόμη και αν ήμουν αντιδημοφιλής. Έλεγα την γνώμη μου ακόμα και εκεί που δεν με «έσπερναν», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν δίστασε να παραδεχτεί στον αέρα της εκπομπής και ότι στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει δύσκολες στιγμές που αφορούν την ψυχική υγεία του.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έχει περάσει κατάθλιψη πριν από αρκετά χρόνια και πως αυτό που τον βοήθησε να την ξεπεράσει ήταν η στήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους και η απόφασή του να ζητήσει βοήθεια.

«Είναι αρκετά χρόνια πριν αυτό. Έχω την τύχη να έχω πολύ καλής ποιότητας δικούς μου ανθρώπους, τους οποίους χαίρομαι και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που τους έχω. Τους μίλησα με τον τρόπο που πρέπει κανείς να απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους. Ήμουν πιο κλειστός τότε», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Είμαστε σαν μποξέρ και η ζωή έρχεται και σου δίνει γροθιές και γενικά μπορείς να σταθείς όρθιος. Σε όλους τους ανθρώπους πέφτουν μπουνιές στη μούρη και έρχεται και λίγο ήλιος.

Αν φας 5 κροσέ, το ένα μετά το άλλο, θα λυγίσεις και θα πέσεις. Αυτό επανέρχεται. Αν έχεις δικούς σου ανθρώπους και έχεις τη γνώση να απευθυνθείς σε αυτούς που πρέπει, επανέρχεσαι», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.