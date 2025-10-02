Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για τον γάμο του με μοντέλο από τη Νορβηγία

Άγνωστες λεπτομέρειες για τον γάμο του με ένα μοντέλο από τη Νορβηγία αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο σχεδιαστής μίλησε για την προσωπική τους ζωή και τον έρωτα που έζησαν, ενώ τόνισε πόσο πολύ τον άγγιξε συναισθηματικά. Ο σχεδιαστής είναι ο αποψινός καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» και απόσπασμα από τις δηλώσεις του προβλήθηκε στο Happy Day. Αρχικά, ο Λάκης Γαβαλάς θυμήθηκε τη γνωριμία τους στο Λονδίνο, όταν εκείνος ήταν μόλις 22 ετών.

«Είχα παντρευτεί ένα μοντέλο, η οποία ήταν από την Νορβηγία. Γνωριστήκαμε στο Λονδίνο που είχε έρθει για μια δουλειά. Τότε ήμουν 22 ετών. Εγώ θαύμαζα το ανδρικό φύλο ως υπόσταση, γιατί ήθελα να μοιάσω σε έναν κούρο και το προσπαθώ ακόμη, αλλά δεν γίνεται», είπε χαρακτηριστικά.