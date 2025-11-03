Πάτρα: Οργή για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα- Ηλικιωμένοι συνταξιούχοι και Ρομά οι κατηγορίες πολιτών που πλήττονται περισσότερο

Χιλιάδες κάτοικοι του Νοτίου Διαμερίσματος Πατρών βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα μετά το αιφνιδιαστικό «λουκέτο» στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Ανθείας, στα Ζαρουχλέικα.

Το κατάστημα, που εξυπηρετούσε καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, Ρομά και άτομα με κινητικά προβλήματα, ανέστειλε τη λειτουργία του ξαφνικά, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

«Το Νότιο Διαμέρισμα έχει 40.000 κατοίκους από λαϊκά στρώματα, είναι το μεγαλύτερο και πιο πυκνοκατοικημένο του Δήμου Πατρών. Εδώ υπήρχαν τα εργοστάσια, έχουμε 7 συγκροτήματα Εργατικών Κατοικιών και 55 σχολεία. Οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι και οι Ρομά εξυπηρετούνταν καθημερινά από το υποκατάστημα της Ανθείας. Η αναστολή λειτουργίας του δημιουργεί τεράστια προβλήματα», δήλωσε στο thebest.gr ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νοτίου Τομέα Πάτρας, Δημήτρης Μπούσιας.

Η περιοχή του Νοτίου Διαμερίσματος, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος, αποτελεί μια από τις πλέον κοινωνικά ευάλωτες περιοχές της Πάτρας. Πολλοί κάτοικοι είναι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο κατάστημα εξυπηρετούσε βασικές ανάγκες των πολιτών, από πληρωμές συντάξεων και λογαριασμών μέχρι επιδόματα και ταχυδρομικές υπηρεσίες, σε μια περιοχή όπου πολλοί κάτοικοι δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας. «Το ΕΛΤΑ της Ανθείας ήταν για εμάς σημείο αναφοράς, εξυπηρετούσε όλους, από τον μικροεπαγγελματία μέχρι τον άνεργο» προσθέτει.

«Η φτώχεια, η πείνα και η δυστυχία είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας. Και τώρα έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη πρόβλημα. Πού θα πάνε να εξυπηρετηθούν οι ηλικιωμένοι; Μπορούν να μετακινηθούν; Μιλάμε για τεράστια ταλαιπωρία», πρόσθεσε ο κ. Μπούσιας.

Ο πρόεδρος του Νοτίου Τομέα, έκανε σαφές ότι αν δεν ανακληθεί η απόφαση, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις των κατοίκων: «Δεν θα αφήσουμε αυτό το θέμα να περάσει έτσι. Θα ζητήσουμε την επαναλειτουργία του υποκαταστήματος και, αν χρειαστεί, θα προχωρήσουμε σε διαμαρτυρίες. Δεν γίνεται να κόβονται ζωτικές υπηρεσίες από μια τόσο φτωχή και πυκνοκατοικημένη περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.