Τι απαντά ο Δήμος Πατρέων για τη μη προσβασιμότητα μαθητή με αμαξίδιο, στο 13ο ΓΕΛ

Απάντηση στη μητέρα μαθητή για τη μη προσβασιμότητα του γιου της σε χώρους του 13ου ΓΕΛ δίνει ο Δήμος Πατρέων.

Ο γιος της κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και όπως κατήγγειλε, παρά τις επανειλημμένες ενέργειες της σχολικής διοίκησης, δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το σχολείο εξακολουθεί να μην διαθέτει τουαλέτα ΑμεΑ, ενώ ο ανελκυστήρας βρίσκεται υπό κατασκευή από τον Ιούλιο.

Στην απάντησή του ο Δήμος Πατρέων αναφέρει ότι "έχει απόλυτο δίκιο για τις καθυστερήσεις και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αλλά και για την απαίτηση να δοθεί λύση με ευθύνη του Δήμου." και πως "από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, για να ολοκληρωθεί η κατασκευή και του WC και του ανελκυστήρα, αλλά και για να εκλείψουν τα φαινόμενα με τις παράλογες καθυστερήσεις, από την πλευρά των εργολάβων, στην εκτέλεση και την παράδοση των έργων που αναλαμβάνουν".





Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής

Η κυρία Μαριάννα Μπαρτζάκλη, μητέρα του Χρήστου, μαθητή του 13ου ΓΕΛ της Πάτρας, κάνει το αυτονόητο για κάθε γονέα και κάθε μαθητή που εν έτει 2025 αντιμετωπίζει πρόβλημα με την προσβασιμότητα στη σχολική του μονάδα, διεκδικεί να ξεκινήσει άμεσα το WC AμεΑ και να ολοκληρωθεί ο εξωτερικός ανελκυστήρας που απαιτείται για να μπορεί να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση του παιδιού της, αλλά και κάθε παιδιού στο σχολείο. Έχει απόλυτο δίκιο για τις καθυστερήσεις και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αλλά και για την απαίτηση να δοθεί λύση με ευθύνη του Δήμου.

Η εργολαβία που έχει ξεκινήσει σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας για την κατασκευή WC και ραμπών AμεΑ, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορεί να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις σχολικές μονάδες, έχει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και ελλείψεις στις κατασκευές που έχουν υλοποιηθεί, ενώ έχει ολοκληρωθεί λιγότερο από το 25% των σχολικών μονάδων σε σχεδόν έναν χρόνο, από τις 7 Νοέμβρη 2024 που ο εργολάβος ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο και θα έπρεπε σήμερα να ολοκληρώνεται.

Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, για να ολοκληρωθεί η κατασκευή και του WC και του ανελκυστήρα, αλλά και για να εκλείψουν τα φαινόμενα με τις παράλογες καθυστερήσεις, από την πλευρά των εργολάβων, στην εκτέλεση και την παράδοση των έργων που αναλαμβάνουν, οι οποίοι δεν μπορούν να παίζουν με τις ανάγκες των μαθητών της πόλης, αλλά και όλων των δημοτών.

Δυστυχώς αποτελεί πλέον καθημερινότητα η άσχημη κατάσταση στις παραδόσεις και τις εκτελέσεις εργασιών από εργολάβους και όχι μόνο στα σχολεία. Θα μπορούσαν να εκλείψουν αν ο Δήμος μας και οι Δήμοι όλης της χώρας, είχαν το απαραίτητο προσωπικό και τους πόρους για να εκτελούν με αυτεπιστασία έργα που είναι αναγκαία και απαραίτητα χωρίς τη διαμεσολάβηση εργολάβων, που προγραμματίζουν και προτεραιοποιούν τις εργασίες τους με βάση το κέρδος, και όχι με τις πραγματικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.