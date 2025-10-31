Δ. Δημητρόπουλος: «Αδικαιολόγητος ο αποκλεισμός του Ριγανοκάμπου από το σχέδιο "Χρυσοχοΐδη"»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Πάτρα ο αποκλεισμός του Ριγανόκαμπου από την πρώτη φάση του νέου σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για στοχευμένες αστυνομικές παρεμβάσεις σε καταυλισμούς Ρομά και περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα.

Μιλώντας στον ΜΑΧ FM, ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Συλλόγων του Ανατολικού Διαμερίσματος, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εξαίρεση της περιοχής, τονίζοντας ότι ο Ριγανόκαμπος αντιμετωπίζει σοβαρά και διαρκή προβλήματα παραβατικότητας και κοινωνικής όξυνσης.

Ο κ. Δημητρόπουλος επισήμανε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα μπορούσε να περιορίσει φαινόμενα όπως οι πυρκαγιές από καύση ελαστικών και οι επιθέσεις σε διερχόμενους πολίτες. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το αίτημα για τη μεταστέγαση των Ρομά σε οργανωμένο οικισμό με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης παραμένει σταθερή διεκδίκηση των κατοίκων.

Κατά τον ίδιο, δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζεται η δημιουργία πολυθεματικού πάρκου στην περιοχή χωρίς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του καταυλισμού. Η Συντονιστική Επιτροπή δηλώνει πως θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της και δεν αποκλείει κινητοποιήσεις, αν ο Ριγανόκαμπος δεν ενταχθεί στη δεύτερη φάση του κυβερνητικού σχεδίου.