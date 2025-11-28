Πτώσεις δέντρων στην Παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος της Πούντας και στο χωριό Πλάτανος

Πτώσεις δέντρων στην Παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος της Πούντας Διακοπτού αλλά και στο χωριό Πλάτανος Ακράτας, σημειώθηκαν τη νύχτα λόγω της έντονης βροχής αλλά και ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, σύμφωνα με το filodimos.gr.

Άμεση ήταν η παρέμβαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ακράτας που απομάκρυνε τα δέντρα και καθάρισε το οδόστρωμα, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας, οχήματα της οποίας πραγματοποιούν περιπολίες μαζί με πυροσβεστικά οχήματα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την κακοκαιρία, που φαίνεται να υποχωρεί προς το βράδυ, όπως τόνισε, στο ίδιο μέσο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Φιλιππάτος