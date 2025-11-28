Μοσχάτο: Μετέφεραν κόσμο σε καρότσες στον σταθμό του ηλεκτρικού

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Αττική. Στο Μοσχάτο άνθρωποι του Δήμου, μετέφεραν κόσμο σε καρότσες στον σταθμό του ηλεκτρικού, καθώς πλημμύρισε λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.

Κατά τις 6 το πρωί και έπειτα καταγράφηκε χαλαζόπτωση σε αρκετά σημεία, με κάθε λίγα δευτερόλεπτα να «πέφτει» κεραυνό και να ηχούν βροντές. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στο κέντρο της Αθήνας.