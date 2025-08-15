Σουηδία: Δύο τραυματίες μετά από πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος στην πόλη Έρεμπρο

Αναφορές για τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος στην πόλη Έρεμπρο στη Σουηδία την Παρασκευή (15.08.2025).

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Έρεμπρο, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος της πόλης, που βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας της Σουηδίας, Στοκχόλμη.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ η αναζήτηση του οπλοφόρου συνεχίζεται.

Στον τόπο του συμβάντος έχουν, επίσης, σπεύσει υπηρεσίες διάσωσης και ασθενοφόρα. Επιπλέον, η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει το περιστατικό ως «απόπειρα δολοφονίας».

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.