Αχαΐα: “Πλημμύρα” από μέδουσες από Λακκόπετρα μέχρι Καστελόκαμπο- ΦΩΤΟ

Ανάστατοι οι λουόμενοι
Ανάστατοι οι λουόμενοι σε παραλίες της Δυτικής Αχαΐας αλλά και στην Πάτρα καθώς η θάλασσα γέμισε με μικρές καφε μέδουσες.
Από τη Λακκόπετρα μέχρι τον Καστελόκαμπο, χιλιάδες λουόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα θαλάσσια πλάσματα
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση μεγάλου αριθμού μεδουσών μπορεί να σχετίζεται με αυξομειώσεις της θερμοκρασίας της θάλασσας και αλλαγές στο θαλάσσιο ρεύμα.
