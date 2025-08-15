Αχαΐα: “Πλημμύρα” από μέδουσες από Λακκόπετρα μέχρι Καστελόκαμπο- ΦΩΤΟ

Ανάστατοι οι λουόμενοι σε παραλίες της Δυτικής Αχαΐας αλλά και στην Πάτρα καθώς η θάλασσα γέμισε με μικρές καφε μέδουσες.

Από τη Λακκόπετρα μέχρι τον Καστελόκαμπο, χιλιάδες λουόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα θαλάσσια πλάσματα