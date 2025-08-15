Πάτρα: Σε απόγνωση οι κάτοικοι για 4η μέρα χωρίς νερό - Φτάνουν στου Διάκου να γεμίσουν μπιτόνια

Οργή και αγανάκτηση για το νερό που έχουν στερηθεί από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, οι κάτοικοι στις περιοχές της Πάτρας που επλήγησαν ή βρέθηκαν κοντά στο πύρινο μέτωπο, ζουν χωρίς νερό, βυθισμένοι στην αγωνία και την απόγνωση. Συνοικίες όπως η Αρόη και τα Συχαινά έχουν μείνει χωρίς στάλα νερό εδώ τέσσερα 24ωρα, με τους κατοίκους να σχηματίζουν ουρές όπου μπορούν για λίγα λίτρα πόσιμου νερού. Ουρές σχηματίζονται ακόμη και στη βρύση του Διάκου οπου σπεύδουν πολλοί για να γεμίσουν λίγα παγούρια με νερό!

Ωστόσο, η κατάσταση είναι δραματική για ανήμπορους και ηλικιωμένους που δεν μπορούν να φτάσουν στα σημεία διανομής, μένοντας ουσιαστικά χωρίς πρόσβαση σε νερό. Η έλλειψη έχει οδηγήσει πολλούς στα σούπερ μάρκετ ή τα μινι μάρκετ που παραμένουν παρα την σημερινή αργία ανοιχτά για εμφιαλωμένα νερά, όμως τα ράφια συχνά αδειάζουν λόγω της αυξημένης ζήτησης. Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΠ, βάσει ενημέρωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή Βελβιτσίου – Μπάλα. Μόλις ολοκληρωθούν, θα τεθούν ξανά σε λειτουργία οι γεωτρήσεις, ώστε να ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης στις βόρειες συνοικίες. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, το πρόβλημα παρέμενε άλυτο, αφήνοντας τους πολίτες χωρίς τη στοιχειώδη ανάγκη του νερού.

Διανομή νερού σε Αρόη και Ριγανόκαμπο από βυτιοφόρα του Δήμου Πατρέων Από το Ανατολικό Διαμέρισμα του Δήμου (Εγλυκάδος 98), διανέμονται και σήμερα 15 Αυγούστου, εμφιαλωμένα νερά στους κατοίκους της περιοχής που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά. Στις 3 μετά το μεσημέρι υδροφόρα του Δήμου θα βρίσκεται στην πλατεία της Αρόης για να δίνει νερό στους κατοίκους του Ανατολικού Διαμερίσματος. Από το απόγευμα και μετά υδροφόρα θα βρίσκεται και στην Αγία Ειρήνη στο Ριγανόκαμπο για να παρέχει κι εκεί νερό σε όσους το χρειάζονται.