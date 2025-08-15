Πάτρα και Δυτική Αχαΐα: Χωρίς νερό και ρεύμα για τέταρτο 24ωρο μετά τις πυρκαγιές

Χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αχαΐας, αλλά και άλλων περιοχών, μετά τις καταστροφικές καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή.

Η οργή των πολιτών εντείνεται, καθώς η καθημερινότητά τους έχει παραλύσει.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα Μοιρέικα, που επηρεάζει τα Βραχνέικα, το Μονοδένδρι, τα Ροΐτικα και γειτονικούς οικισμούς, παραμένει σε εξέλιξη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και αναμένεται να ολοκληρωθούν το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου.

Μεγάλο το πρόβλημα με το νερό στη μισή Πάτρα

Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου, πολλές συνοικίες της Πάτρας παραμένουν χωρίς νερό, εξαιτίας των εκτεταμένων προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Χθες, ο Δήμος Πατρέων έστειλε βυτιοφόρα σε διάφορες περιοχές, με τους πολίτες να σχηματίζουν ουρές για να γεμίσουν μπουκάλια και δοχεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ, ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει τις εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή Βελβιτσίου – Μπάλα. Μόλις ολοκληρωθούν, θα τεθούν σε λειτουργία οι γεωτρήσεις, ώστε να αρχίσει η σταδιακή επαναφορά της υδροδότησης στις βόρειες συνοικίες της πόλης που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.