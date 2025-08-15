Όσα υποστήριξε ο 19χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στα Συχαινά και ο καθοριστικός ρόλος των κατοίκων

Για τη φωτιά στα Συχαινά, ο 19χρονος ομολόγησε και φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι». Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε συλληφθεί ένας 25χρονος ενώ προσήχθη άτομο που κινείτο με τέσσερις αναπτήρες στην Αρόη.

Οι δύο κατηγορούνται για για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή , κατ' εξακολούθηση και σε συναυτουργία ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε πως έβαλε φωτιά.

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Τα στοιχεία για τις φωτιές

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν στα χέρια τους πλήθος μαρτυριών, φωτογραφιών και βίντεο για τις φωτιές που ξέσπασαν στη Δυτική Ελλάδα και τη Χίο.

Στα Παλιάμπελα και τον Βάτο Βόνιτσας ξέσπασαν τρία μέτωπα πυρκαγιάς στις 3:00, στις 3:30 και στις 4:10 τα ξημερώματα της Τρίτης σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ υπάρχουν στοιχεία και καταθέσεις που οδηγούν την έρευνα σε δύο υπόπτους που αναμένεται να κληθούν με την ολοκλήρωση της έρευνας.

Για τη φωτιά στα Φλάμπουρα Πρέβεζας, υπάρχουν καταθέσεις και φωτογραφίες που οδηγούν σε έναν άνδρα με μπλε μηχανή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Γίνονται έρευνες για την ταυτοποίηση του οδηγού της μηχανής καθώς είχε σταματήσει στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Στον Κοιλιώμενο Ζακύνθου, υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων καθι φωτογραφίες που οδηγούν σε έναν 59χρονο που είχε συλληφθεί πέρυσι για τουλάχιστον δύο ενάρξεις πυρκαγιών στην ίδια περιοχή.

Για την πυρκαγιά που ξέσπασε στον Γυμνότοπο Πρέβεζας υπάρχουν καταθέσεις, φωτογραφίες και βίντεο με πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ να σπινθηρίζει σε δασώδη περιοχή και στη συνέχεια να προκαλείται φωτιά.

Όσο για την πρώτη φωτιά που ξέσπασε στην Αχαΐα, ανάμεσα από Ίσωμα και Βασιλικό, τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν στοιχεία και μαρτυρίες που εξετάζουν για έναρξη της φωτιάς από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μάλιστα, έχουν φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν μέσω ανέμων προκαλώντας σπινθήρες. Ορίστηκαν πραγματογνώμονες για την εξέταση των στοιχείων.

Στη Χίο εξετάζεται η φωτιά να προκλήθηκε από πυλώνες υψηλής τάσης δίπλα σε ανεμογεννήτριες. Εξετάζονται φωτογραφίες και βίντεο.

Ο καθοριστικός ρόλος των κατοίκων - «Ο οδηγός γελούσε»

Τους δύο συλληφθέντες είδε να κινούνται ύποπτα κάτοικος της Βούντενης που τους φωτογράφισε. «Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω, όταν είχαν φύγει από εδώ είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛΑΣ μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», είπε η κάτοικος στον ΣΚΑΙ.

Οι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς ένα μπουκάλι με βενζίνη: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα που ήταν ένα μπουκαλάκι μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν φύγανε αυτοί το βρήκα και το έδωσα στην αστυνομία». «Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθανε να αράξουνε και να δούνε τη φωτιά», είπε η κάτοικος.