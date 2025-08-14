Φωτιά στην Πάτρα: Αναζωπύρωση στην περιοχή του Μπάλα- Ήχησε το 112- ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Στην αναζωπύρωση στην ευρύτερη περιοχή του Μπάλα συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Μπάλα της Πάτρας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη εστία φωτιάς.

Άνδρας, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή με ΙΧ, φέρεται να αφαίρεσε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες που έσπευσαν άμεσα στο σημείο να μην μπορούν να επιχειρήσουν, καθώς έλειπαν κρίσιμα μέσα για την κατάσβεση.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Αναζωπύρωση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Μπάλα, με αποτέλεσμα να ηχήσει προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους για αυξημένη προσοχή και απομάκρυνση από τις περιοχές Μπάλα και Δραγώλενα.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 222 πυροσβέστες, με 8 ομάδες πεζοπόρων και 73 οχήματα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικίες, ωστόσο η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες αρχές.