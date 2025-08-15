Αιγιάλεια: Συλλήψεις για κλοπή κοσμημάτων από σπίτι - Χειροπέδες σε 2 ανήλικους

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 16 και 19 ετών, προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, σε περιοχή της Αιγιάλεια, για υπόθεση κλοπή κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας ακόμη 16χρονος συνεργός τους.

Συνελήφθη επίσης η μητέρα ενός εκ των ανήλικων δραστών, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι, δρώντας από κοινού, διέρρηξαν οικία και αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, προτού τραπούν σε φυγή. Μετά από έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα κοσμήματα, για τα οποία εξετάζεται η νομιμότητα κατοχής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη Έδρα Αιγίου.