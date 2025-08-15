Συγκίνηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά που έδινε μάχη για τη ζωή της

Αίσιο τέλος είχε η μάχη που έδινε τις τελευταίες ημέρες η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, με σοβαρή παράλυση στα άκρα και στους αναπνευστικούς μύες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία του σοβαρού προβλήματος και ξεκίνησαν στοχευμένη θεραπεία, στην οποία ο οργανισμός της αντέδρασε θετικά. Αυτό επέτρεψε την αποσωλήνωσή της, σκορπίζοντας ανακούφιση στην οικογένειά της και στο ιατρικό προσωπικό.

Η στιγμή της ανάνηψης ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς το πρώτο πράγμα που ζήτησε η 14χρονη ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις προσπάθειές τους.

Το περιστατικό ξεκίνησε αιφνίδια το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο από την Κεφαλονιά, το οποίο προσγειώθηκε στον Άραξο, και από εκεί με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο. Εκεί διασωληνώθηκε άμεσα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν συνολικά 14 υγειονομικοί, μεταξύ των οποίων τέσσερις παιδίατροι, δύο αναισθησιολόγοι, δύο νοσηλεύτριες χειρουργείου, ακτινολόγος, χειριστής μαγνητικού τομογράφου εκτός βάρδιας και εντατικολόγος. Τον συντονισμό είχαν ο παιδίατρος Αθανάσιος Φίλιας από το Καραμανδάνειο και ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης.

Παρά τη βελτίωση της υγείας της, η 14χρονη παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.