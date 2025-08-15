Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ναυπακτία: Τραγωδία στο Λιβαδάκι- Νεκρός 27χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με αγροτικό

Ναυπακτία: Τραγωδία στο Λιβαδάκι- Νεκρός...

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρπενησίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Λιβαδάκι Ναυπακτίας, όταν μηχανή συγκρούστηκε σφοδρά με αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ο 27χρονος οδηγός της μηχανής. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Καρπενησίου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, παρά τις προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρχές.

*στοιχεία απο Nafpaktianews.gr

Ειδήσεις Τώρα

Φωτιές στην Αχαΐα: Συνεχίζεται για 4η ημέρα η μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Εναέρια κατάσβεση απο ελικόπτερο

Φωτιά στην Πάτρα: Τι υποστήριξαν οι 3 συλληφθέντες

Καιρός: Δροσίζει σήμερα, εξασθενούν τα μελτέμια και έρχονται μπόρες

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ναυπακτία Τροχαίο Δυστύχημα

Ειδήσεις