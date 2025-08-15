Ναυπακτία: Τραγωδία στο Λιβαδάκι- Νεκρός 27χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με αγροτικό

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Λιβαδάκι Ναυπακτίας, όταν μηχανή συγκρούστηκε σφοδρά με αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ο 27χρονος οδηγός της μηχανής. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Καρπενησίου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, παρά τις προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρχές.

*στοιχεία απο Nafpaktianews.gr