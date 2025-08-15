Ζελένσκι για συνάντηση Τραμπ- Πούτιν: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι στη συνεδρίαση του επιτελείου του συζητήθηκαν τρία κρίσιμα ζητήματα, με πρώτο τις στρατιωτικές εξελίξεις στην πρώτη γραμμή και ιδιαίτερα στον τομέα του Ποκρόφσκ.

Όπως τόνισε, οι ουκρανικές δυνάμεις αποκρούουν τις προσπάθειες του ρωσικού στρατού να εδραιωθεί και εντείνουν την πίεση στον κατακτητή, σημειώνοντας πως οι επιχειρήσεις έχουν επιτυχία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ταξιαρχίες της 79ης και της 82ης Ταχείας Επέμβασης επιχειρούν με αποτελεσματικότητα στην περιοχή του Ντομπροπίλια, ενώ λήφθηκε απόφαση για περαιτέρω ενίσχυση τόσο αυτού όσο και άλλων τομέων στη περιφέρεια Ντονέτσκ. Ειδική αναφορά έκανε στη Ζαπορίζια, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στους στρατιώτες για την αντοχή τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ρωσικός στρατός καταγράφει βαριές απώλειες στις προσπάθειές του να εξασφαλίσει πιο ευνοϊκές πολιτικές θέσεις για τη ρωσική ηγεσία ενόψει της συνάντησης στην Αλάσκα. «Γνωρίζουμε αυτό το σχέδιο και ενημερώνουμε τους εταίρους μας για την πραγματική κατάσταση» σημείωσε.

Το δεύτερο θέμα που εξετάστηκε, όπως είπε, ήταν η ανάπτυξη του συστήματος συμβάσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις και η χρηματοδότηση της άμυνας και ασφάλειας της Ουκρανίας για την περίοδο 2025-2026. Ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι σε κάθε περίπτωση ο ουκρανικός στρατός θα είναι έτοιμος να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσματικά απέναντι σε κάθε απειλή κατά της κρατικής υπόστασης.

Τέλος, αναφέρθηκε στις προσδοκίες από την επικείμενη συνάντηση στην Αλάσκα, όπου θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Όπως δήλωσε, αναμένει σχετική έκθεση από τις υπηρεσίες πληροφοριών για τις προθέσεις της Μόσχας και τις προετοιμασίες της ενόψει της συνάντησης. «Το διακύβευμα είναι υψηλό. Το ουσιώδες είναι αυτή η συνάντηση να ανοίξει πραγματικό δρόμο για μια δίκαιη ειρήνη και ουσιαστική συζήτηση. Είναι ώρα να τελειώσει ο πόλεμος, και τα αναγκαία βήματα πρέπει να γίνουν από τη Ρωσία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία υπολογίζει στη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και παραμένει έτοιμη να εργαστεί με τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα.