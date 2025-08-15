Πάτρα: Εκατοντάδες τα ζώα που σώθηκαν από τις φωτιές και φιλοξενούνται στην Πλαζ- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Από την Τρίτη, 12 Αυγούστου, οι καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Δυτική Αχαΐα και στην Πάτρα έκαψαν χιλιάδες στρέμματα, απειλώντας ανθρώπους, ζώα και περιουσίες.

Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή αναστάτωση, πολλά ζώα παρέμειναν εγκλωβισμένα, και χωρίς την άμεση συνδρομή εθελοντών αλλά και της Πολιτείας, οι απώλειες θα ήταν τεράστιες.

Στην Πάτρα οργανώθηκε αστραπιαία ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη διάσωση των ζώων στην περιοχή.

Εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις, σε συνεργασία με κτηνιάτρους και υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, ανέλαβαν τη φροντίδα δεκάδων σκύλων, γατών και κουταβιών.

Τα ζώα τσιπάρθηκαν, στειρώθηκαν όπου χρειάστηκε και φιλοξενούνται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις με κλιματισμό και ανεμιστήρες.

Ορισμένα από αυτά ταΐζονται ακόμη και με μπιμπερό, ενώ οι υπεύθυνοι φροντίζουν για την παράδοση σε όσους τα είχαν εγκαταλείψει προσωρινά.