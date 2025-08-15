Back to Top
Πάτρα: Εκατοντάδες τα ζώα που σώθηκαν από τις φωτιές και φιλοξενούνται στην Πλαζ- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εθελοντές και υπηρεσίες του Δήμου σώζουν δεκάδες σκύλους, γάτες και κουτάβια, εξασφαλίζοντας τροφή, φροντίδα και στέγη με ασφάλεια και κλιματισμό

Από την Τρίτη, 12 Αυγούστου, οι καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Δυτική Αχαΐα και στην Πάτρα έκαψαν χιλιάδες στρέμματα, απειλώντας ανθρώπους, ζώα και περιουσίες.

Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή αναστάτωση, πολλά ζώα παρέμειναν εγκλωβισμένα, και χωρίς την άμεση συνδρομή εθελοντών αλλά και της Πολιτείας, οι απώλειες θα ήταν τεράστιες.

Στην Πάτρα οργανώθηκε αστραπιαία ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη διάσωση των ζώων στην περιοχή.

Εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις, σε συνεργασία με κτηνιάτρους και υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, ανέλαβαν τη φροντίδα δεκάδων σκύλων, γατών και κουταβιών.

Τα ζώα τσιπάρθηκαν, στειρώθηκαν όπου χρειάστηκε και φιλοξενούνται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις με κλιματισμό και ανεμιστήρες.

Ορισμένα από αυτά ταΐζονται ακόμη και με μπιμπερό, ενώ οι υπεύθυνοι φροντίζουν για την παράδοση σε όσους τα είχαν εγκαταλείψει προσωρινά.

Η προσπάθεια υποστηρίζεται από δωρεές για τροφές και φάρμακα, εξασφαλίζοντας ότι τα ζώα παραμένουν σε ασφαλές και φροντισμένο περιβάλλον μέχρι να βρεθεί μόνιμη φροντίδα για κάθε ένα από αυτά.

Σε κάποιες στιγμές, τα φιλοξενούμενα ζώα ξεπέρασαν τα 100, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση της ανάγκης αλλά και το μέγεθος της ανθρωπιάς που κινητοποιήθηκε.

