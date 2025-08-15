Αιγιάλεια: Χειροπέδες σε διοικητικό στέλεχος επιχείρησης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας εργαζόμενης

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν στις 12 Αυγούστου 2025 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιάλειας, σε περιοχή της Αχαΐας, μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατηγορούμενος, ο οποίος κατείχε θέση διοικητικού στελέχους σε επιχείρηση, φέρεται να απηύθυνε ασελγείς προτάσεις και να προχώρησε σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος νεαρής εργαζόμενης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

