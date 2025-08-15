Τραμπ μέσα από το Air Force One πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν: «Κάτι μπορεί να προκύψει»

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Τραμπ μιλώντας μέσα από το Air Force One σε δημοσιογράφους σχετικά με την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι μπορεί να προκύψει κάποιο καλό αποτέλεσμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι ο Πούτιν θεωρεί πως οι συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας «του δίνουν δύναμη». «Εγώ όμως πιστεύω ότι τον βλάπτουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Νομίζω ότι προσπαθούν να διαπραγματευτούν· στο μυαλό του [Πούτιν] αυτό τον βοηθά να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως τον ζημιώνει… θα το συζητήσω μαζί του αργότερα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων «θα συζητηθεί» στην Αλάσκα. «Πρέπει όμως να αφήσω την Ουκρανία να πάρει την απόφαση. Πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση», συμπλήρωσε σχετικά με το θέμα που έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση του Κιέβου και την ΕΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι είναι πιθανό να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για το Κίεβο και την Ευρώπη. Σε ερώτηση δημοσιογράφων, διευκρίνισε: «Ίσως, μαζί με την Ευρώπη και με άλλες χώρες. Όχι με τη μορφή του ΝΑΤΟ».